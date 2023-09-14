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Нідерланди передали одяг та взуття для жінок, що воюють у складі ЗСУ

Фото: Нідерланди передали одяг та взуття для жінок, які воюють у складі ЗСУ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Військовослужбовці Нідерландів зібрали понад 65 кубометрів одягу, взуття та іншого спорядження для українок, які воюють у складі Збройних сил України проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Нідерландів.

Збір одягу для українських військових на початку березня ініціювала неурядова організація Women & Defence на заклик Жіночого ветеранського руху України. Пізніше до неї долучилися й військовослужбовці Нідерландів.

Серед пріоритетів були форма та бронежилети, які враховують анатомію жіночого тіла, а також інше спорядження. Їх здавали як нідерландські жінки-військові, так і чоловіки, які носять форму та взуття менших стандартних розмірів.

Відтепер із Нідерландів щомісяця відправлятимуть близько 60-70 пакунків із необхідними речами.

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