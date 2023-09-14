Нідерланди передали одяг та взуття для жінок, що воюють у складі ЗСУ

Збір одягу для українських військових на початку березня ініціювала неурядова організація Women & Defence на заклик Жіночого ветеранського руху України. Пізніше до неї долучилися й військовослужбовці Нідерландів.

Серед пріоритетів були форма та бронежилети, які враховують анатомію жіночого тіла, а також інше спорядження. Їх здавали як нідерландські жінки-військові, так і чоловіки, які носять форму та взуття менших стандартних розмірів.

Відтепер із Нідерландів щомісяця відправлятимуть близько 60-70 пакунків із необхідними речами.

Prachtig initiatief van onze militairen om kleding en uitrusting в te zamelen voor vrouwelijke collega's на een oproep van @veteranka_ . Ook zij verdienen passende kleding aan het front в hun strijd voor vrijheid. Moed kent geen maat. pic.twitter.com/30km9jsxIM - Kajsa Ollongren (@DefensieMin) September 14, 2023

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