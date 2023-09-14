Нидерланды передали одежду и обувь для женщин, воюющих в составе ВСУ

Сбор одежды для украинских военных в начале марта инициировала неправительственная организация Women & Defence по призыву Женского ветеранского движения Украины. Позже к ней присоединились и военнослужащие Нидерландов.

Среди приоритетов были форма и бронежилеты, которые учитывают анатомию женского тела, а также другое снаряжение. Их сдавали как нидерландские женщины-военные, так и мужчины, которые носят форму и обувь меньше стандартных размеров.

Отныне из Нидерландов будут ежемесячно отправлять около 60-70 пакетов с необходимыми вещами.

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