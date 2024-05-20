Україна отримає від Нідерландів нову партію військової допомоги. Йдеться про бронемашини YPR-765.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Нідерландів і Міноборони України.
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна найближчим часом поставлять бронетехніку YPR українським збройним силам. YPR оснащені бойовими модулями з дистанційним управлінням, що дають змогу екіпажу керувати зброєю зсередини. Машини також можуть надавати вогневу підтримку на полі бою.
"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", - сказала міністр Оллонгрен.
Фото: Нідерланди передадуть Україні партію бронемашин YPR-765 (x.com/DefenceU)
За її словами, машини маневрені, можуть швидко переміщати війська і можуть використовуватися в розвідувальних, наступальних і оборонних цілях. YPR прибудуть в Україну в найкоротші терміни, але жодної інформації щодо точних кількостей і типів озброєння не наводиться. На сьогодні Нідерланди поставили загалом 207 YPR різних типів.
Нідерланди надають суттєву військову підтримку Україні з перших днів війни. На поточний момент Київ очікує від Амстердама винищувачів F-16.
А нещодавно новий коаліційний уряд Нідерландів пообіцяв продовжити надавати Україні військову підтримку.
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