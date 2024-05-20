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Нидерланды передадут Украине партию бронемашин YPR-765

Архивное фото: Нидерланды передадут Украине партию бронемашин YPR-765 (x.com/DefenceU)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получит от Нидерландов новую партию военной помощи. Речь идет о бронемашинах YPR-765.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна в ближайшее время поставят бронетехнику YPR украинским вооруженным силам. YPR оснащены боевыми модулями с дистанционным управлением, позволяющими экипажу управлять оружием изнутри. Машины также могут оказывать огневую поддержку на поле боя.

"Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", - сказала министр Оллонгрен. 

Фото: Нидерланды передадут Украине партию бронемашин YPR-765 (x.com/DefenceU)

По ее словам, машины маневренные, могут быстро перемещать войска и могут использоваться в разведывательных, наступательных и оборонительных целях. YPR прибудут в Украину в кратчайшие сроки, но никакой информации о точных количествах и типах вооружения не приводится. На сегодняшний день Нидерланды поставили в общей сложности 207 YPR различных типов.

Военная помощь от Нидерландов

Нидерланды оказывают существенную военную поддержку Украине с первых дней войны. На текущий момент Киев ожидает от Амстердама истребителей F-16.

А недавно новое коалиционное правительство Нидерландов пообещало продолжить оказывать Украине военную поддержку.

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