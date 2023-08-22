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Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування

Вівторок 22 серпня 2023 21:38
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Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та міністр оборони України Олексій Резніков (mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Нідерланди вирішили надати українським військовим близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування. Вони допоможуть проривати лінії оборони росіян.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Зараз, як я знаю, ви стикаєтеся з проблемою мінування територій з дуже великою щільністю. Є рішення, щоб надати близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть робити проходи в інженерних загородженнях", - розповіла чиновниця.

Вона також наголосила, що її країна продовжить працювати над задоволенням усіх потреб України, у тому числі у засобах протиповітряної оборони, які є критично важливими для збереження життів українців.

"Ми були дуже раді оголосити про черговий крок про посилення ППО, а саме передачу винищувачів F-16. Ми вже погодили програми підготовки українських пілотів. Плануємо розпочати навчання в центрі підготовки в Румунії, маємо доступні для підготовки F-16", - розповіла Оллонгрен.

Мінування України росіянами

Нагадаємо, з початку літа українські військові продовжують контрнаступ на окремих ділянках фронту. І однією із перешкод для просування є мінні поля, які обладнали окупанти.

Як зазначила сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, заміновану в Україні площу можна порівняти за розміром із Західною Німеччиною.

Також німецька чиновниця розповіла, що наша країна попросила обладнання Німеччини для розмінування територій.

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