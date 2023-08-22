Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування
Нідерланди вирішили надати українським військовим близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування. Вони допоможуть проривати лінії оборони росіян.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
"Зараз, як я знаю, ви стикаєтеся з проблемою мінування територій з дуже великою щільністю. Є рішення, щоб надати близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть робити проходи в інженерних загородженнях", - розповіла чиновниця.
Вона також наголосила, що її країна продовжить працювати над задоволенням усіх потреб України, у тому числі у засобах протиповітряної оборони, які є критично важливими для збереження життів українців.
"Ми були дуже раді оголосити про черговий крок про посилення ППО, а саме передачу винищувачів F-16. Ми вже погодили програми підготовки українських пілотів. Плануємо розпочати навчання в центрі підготовки в Румунії, маємо доступні для підготовки F-16", - розповіла Оллонгрен.
Мінування України росіянами
Нагадаємо, з початку літа українські військові продовжують контрнаступ на окремих ділянках фронту. І однією із перешкод для просування є мінні поля, які обладнали окупанти.
Як зазначила сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, заміновану в Україні площу можна порівняти за розміром із Західною Німеччиною.
Також німецька чиновниця розповіла, що наша країна попросила обладнання Німеччини для розмінування територій.
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