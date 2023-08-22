Нидерланды передадут Украине около тысячи зарядов для дистанционного разминирования
Нидерланды решили предоставить украинским военным около тысячи зарядов для дистанционного разминирования. Они помогут прорывать линии обороны россиян.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Сейчас, как я знаю, вы сталкиваетесь с проблемой минирования территорий с очень большой плотностью. Есть решение, чтобы предоставить около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут проделывать проходы в инженерных заграждениях", - рассказала чиновница.
Она также подчеркнула, что ее страна продолжит работать над удовлетворением всех потребностей Украины, в том числе в средствах противовоздушной обороны, которые являются критически важными для сохранения жизней украинцев.
"Мы были очень рады объявить об очередном шаге об усилении ПВО, а именно передаче истребителей F-16. Мы уже согласовали программы подготовки украинских пилотов. Планируем начать обучение в центре подготовки в Румынии, имеем доступные для подготовки F-16", - рассказала Оллонгрен.
Минирование Украины россиянами
Напомним, с начала лета украинские военные продолжают контрнаступление на отдельных участках фронта. И одним из препятствий для продвижения являются минные поля, которые оборудовали оккупанты.
Как отметила сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, заминированная в Украине площадь сопоставима по размеру с Западной Германией.
Также немецкая чиновница рассказала, что наша страна попросила оборудование у Германии для разминирования территорий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.