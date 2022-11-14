Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро для ЗСУ: на що підуть гроші

Фото: Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро для ЗСУ (GettyImages)

У понеділок, 14 листопада, Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра та міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

Заява була зроблена на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Гаазі. "Усього ми вносимо понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України", - йдеться у заяві. Зокрема, йдеться про забезпечення пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засоби для боротьби з дронами.