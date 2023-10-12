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Нідерланди невдовзі відправлять F-16 у центри навчання українських пілотів

Фото: F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди протягом декількох тижнів відправлять літаки F-16 до центрів навчання українських пілотів в Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.

Відомо, що українські пілоти вже невдовзі почнуть тренувальні польоти на винищувачах F-16. Як розповіла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен створення навчального центру в сусідній з Україною Румунії йде добре.

"Ми сподіваємося передати 12-18 літаків до Румунії протягом кількох тижнів, а це означає, що центр може почати працювати", - сказала вона.

Оллонгрен зауважила, що Нідерланди досі працюють над додатковою допомогою українській ППО.

F-16 для України

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів на F-16, а також постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Норвегія та Бельгія також зобов'язались поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

Своєю чергою, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.

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