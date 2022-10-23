Нідерланди нададуть Україні 500 млн євро на військове обладнання

За словами міністра оборони країни Кайси Оллонгрен, кошти надійдуть з Європейського фонду миру. Крім того, Нідерланди беруть участь у навчальній місії Євросоюзу, яка зосереджується на підготовці українських військових у Польщі та Німеччині, зокрема у сфері розмінування та інших спеціалізованих питаннях. Це робиться на підставі потреб, визначених Україною, підкреслила Оллонгрен.

Міністерка зазначила, що українські військові демонструють значний прогрес як в оволодінні зброєю, так і у набутті військових знань і навичок.

"Постачання зброї та боєприпасів виправдовує себе, так само як навчання українських військових, щоб вони могли оптимально використовувати та підтримувати свою зброю. Ми бачимо, що Україна виграє від усього цього прогресу у військовій сфері", - підкреслила Кайси Оллонгрен та наголосила на необхідності продовжувати підтримку Сил оборони України. Вона заявила про передачу Україні зенітних ракет на загальну суму 15 млн євро для посилення захисту українського неба.