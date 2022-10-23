Нідерланди нададуть Україні 500 млн євро на військове обладнання

Вже вшосте Нідерланди нададуть України суттєву суму фінансової допомоги. Це додаткові 500 млн євро для підтримки зруйнованого військового обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.
За словами міністра оборони країни Кайси Оллонгрен, кошти надійдуть з Європейського фонду миру. Крім того, Нідерланди беруть участь у навчальній місії Євросоюзу, яка зосереджується на підготовці українських військових у Польщі та Німеччині, зокрема у сфері розмінування та інших спеціалізованих питаннях. Це робиться на підставі потреб, визначених Україною, підкреслила Оллонгрен.
Міністерка зазначила, що українські військові демонструють значний прогрес як в оволодінні зброєю, так і у набутті військових знань і навичок.
"Постачання зброї та боєприпасів виправдовує себе, так само як навчання українських військових, щоб вони могли оптимально використовувати та підтримувати свою зброю. Ми бачимо, що Україна виграє від усього цього прогресу у військовій сфері", - підкреслила Кайси Оллонгрен та наголосила на необхідності продовжувати підтримку Сил оборони України. Вона заявила про передачу Україні зенітних ракет на загальну суму 15 млн євро для посилення захисту українського неба.
Нагадаємо, що загальна сума фінансової підтримки України від Європейського фонду миру зараз становить 3,1 млрд євро. Гроші, в тому числі, призначені для оплати поставок в Україну військової техніки. З цього фонду також фінансується підтримка інших країн.
Днями парламент Нідерландів підтримав резолюцію із закликом створення в Гаазі міжнародного трибуналу для російських військових та політичних лідерів за початок війни Росії проти України.
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