Нідерланди нададуть Україні 274 млн євро: на що витратять фінансову допомогу

Близько 180 млн євро буде направлено на гуманітарну допомогу, охорону здоров'я, енергопостачання, відновлення житла та інфраструктури, а також розмінування сільськогосподарських земель.

Ще 94 млн євро підуть на нелетальну допомогу, зміцнення співробітництва між Україною та НАТО, а також захист та збереження української культури.

"Ця допомога на 274 млн євро виділяється з 2,5 млрд євро, зарезервованих урядом Нідерландів для підтримки України у 2023 році", - йдеться у заяві.

Шрайнемахер призначила колишнього дипломата Рона ван Дартела як спеціальний посланець для більш активного залучення нідерландської бізнес-спільноти у відновленні України. Його основним завданням стане встановлення контактів між нідерландськими компаніями та українською владою, визначення конкретних потреб України та пошук областей, де можуть стати в нагоді досвід та знання Нідерландів.