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Нідерланди нададуть Україні 274 млн євро: на що витратять фінансову допомогу

Фото: Нідерланди нададуть новий пакет допомоги Україні на суму у понад 270 млн євро (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро. Гроші підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер, яку наводить Telegraaf.nl.

Близько 180 млн євро буде направлено на гуманітарну допомогу, охорону здоров'я, енергопостачання, відновлення житла та інфраструктури, а також розмінування сільськогосподарських земель.

Ще 94 млн євро підуть на нелетальну допомогу, зміцнення співробітництва між Україною та НАТО, а також захист та збереження української культури.

"Ця допомога на 274 млн євро виділяється з 2,5 млрд євро, зарезервованих урядом Нідерландів для підтримки України у 2023 році", - йдеться у заяві.

Шрайнемахер призначила колишнього дипломата Рона ван Дартела як спеціальний посланець для більш активного залучення нідерландської бізнес-спільноти у відновленні України. Його основним завданням стане встановлення контактів між нідерландськими компаніями та українською владою, визначення конкретних потреб України та пошук областей, де можуть стати в нагоді досвід та знання Нідерландів.

Нагадаємо, що українські правоохоронці отримали 11 службових собак, які закінчили навчання у Нідерландах.

Німеччина та Нідерланди обіцяють продовжувати надавати допомогу Україні, в тому числі військову техніку.

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