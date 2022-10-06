Нідерланди можуть розконсервувати найбільше родовище газу в Європі, - Bloomberg

Як зазначає видання, родовище знаходиться в процесі закриття, а Нідерланди поки що відкидають заклики збільшити обсяги видобутку, у той час як Європа готується до, можливо, найсуворішої зими з часів Другої світової війни. Причина в тому, що буріння призводило до землетрусів, і голландська влада не хоче ризикувати негативною реакцією мешканців.

Гронінген є опорою постачання газу до Європи з 1963 року. Навіть після півстоліття в ньому все ще знаходиться близько 450 млрд кубометрів видобутого газу на суму близько 1 трильйона доларів. Що ще важливіше, є можливість видобувати приблизно на 50 млрд кубометрів на рік більше, ніж видобувається нині, за даними Shell Plc, одного з двох основних партнерів, які беруть участь у його експлуатації.

Міністр гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганс Війлбріф заявив, що продовжувати видобуток є небезпечним, але країна не може ігнорувати проблеми інших країн Європи. Відсутність газу "може змусити нас ухвалити це рішення", сказав він, і додав, що це може стати проблемою безпеки, якщо лікарні, школи та будинки не зможуть належним чином опалюватись.

Росія, частку якої припадало близько третини імпорту природного газу до Європи до того, як вона вторглася в Україну, скоротила постачання у відповідь на санкції. А нещодавні вибухи на газопроводі "Північний потік" фактично поставили хрест на постачання Німеччини. Додатковий потік, який, за оцінками Shell, може бути введений в експлуатацію майже відразу, буде більш ніж достатнім, щоб замінити 46 млрд кубічних метрів, імпортованих Німеччиною з Росії минулого року.

Офіційні особи Нідерландів заявили, що якщо Німеччині знадобиться більше енергії, безпечнішим варіантом буде подальше продовження терміну служби її атомних станцій. Німеччина відчинила двері для такого кроку, який, якщо його буде реалізовано, стане розворотом політики. Минулого місяця уряд заявив, що за потреби два об'єкти, які планується закрити, продовжать роботу після закінчення цього року.

Комісар Європейського союзу з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив у нещодавній промові, що Нідерланди мають переглянути своє рішення про закриття Гронінгена, і на Війлбріфа чинили тиск колеги з інших країн ЄС, але країна поки що тримає лінію. Прем'єр-міністр Марк Рютте не виключив повністю використання Гронінгена для поповнення запасів, але "тільки у крайньому випадку, якщо щось піде не так". За його словами, зараз у цьому немає потреби.

Гронінген зафіксував свої перші невеликі поштовхи 1986 року. З того часу їх було ще сотні. 2012 року в провінції стався землетрус магнітудою 3,6, внаслідок якого було подано тисячі позовів про матеріальні збитки. Починаючи з 2014 року, уряд Нідерландів встановив ще більш суворі обмеження на видобуток з родовища, і видобуток впав з 54 млрд кубометрів у 2013 році до 4,5 млрд кубометрів цього року.

За даними Гронінгенського інституту збитків гірничодобувної промисловості, приблизно з 327 тисяч будинків у регіоні щонайменше 127 тисяч отримали пошкодження. За повідомленням голландської телекомпанії NOS, з 2012 року у цьому районі було знесено понад 3300 будівель, оскільки землетруси зробили їх небезпечними.

Рютте вибачився перед парламентом у 2019 році, але уряд Нідерландів все ще не оговтався від звинувачень у тому, що він нечутливий. За даними газети Het Financieele Dagblad, із поправкою на інфляцію загальний прибуток родовища склав 428 млрд євро, з яких 363,7 млрд євро за останні 60 років одержала держава.

Замість того, щоб збільшити видобуток газу, Нідерланди зняли обмеження на роботу вугільних електростанцій, щоб допомогти забезпечити енергетичну безпеку, приєднавшись до інших членів ЄС, які перейшли на паливо, що сильно забруднює довкілля. Країна також подвоїла імпортні потужності для зрідженого природного газу та газових сховищ, щоб їх було заповнено на 80% до зими.