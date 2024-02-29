Нідерланди можуть подати новий позов проти Росії по справі збитого "Боїнга" на Донбасі

Нідерланди витратили 166 млн євро на ліквідацію наслідків збитого росіянами літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області у 2014 році. Цей рахунок хочуть виставити Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeStentor.nl і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте .

Рахункова палата заявила, що розслідування щодо злочинців обійшлося в 53 мільйони євро. Також Нідерланди витратили 365 євро на чистку плюшевих іграшок загиблих дітей.

Уряд звернувся до Рахункової палати з проханням підготувати витрати на допомогу Нідерландам у справі про державну відповідальність проти Росії.

Вона зараз перебуває на розгляді в Міжнародній організації цивільної авіації. Нідерланди та Австралія порушили цю справу, щоб, можливо, подати позов про відшкодування збитків проти росіян.

Кількість витрачених грошей не остаточна

Рахункова палата наголошує, що йдеться про проміжну позицію, це буде оновлюватися щороку.

За 2023 рік буде додано щонайменше 16,5 млн євро. Цю суму держава виділила як компенсацію родичам загиблих.

"Цю компенсацію було призначено тому, що вкрай сумнівно, що злочинці, засуджені нідерландським судом, коли-небудь дійсно виплатять цю суму. Троє чоловіків, двоє росіян і українець, були засуджені до довічного ув'язнення торік за причетність до катастрофи літака. Вони не сидять у в'язниці, а перебувають десь у Росії", - пише видання.

Що сказав Рютте

Він подякував уряду за звіт і назвав його кроком до справедливості.

"Ця доповідь може призвести до обґрунтованої вимоги компенсації в судовому процесі Нідерландів проти Росії", - заявив він.

Катастрофа MH17

17 липня 2014 року на захопленій проросійськими бойовиками території Донецької області було збито пасажирський авіалайнер Boeing 777. Тоді загинули всі пасажири та члени екіпажу, а саме 298 осіб.

Слідча комісія встановила, що Boeing був збитий ракетою, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Він належав 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ, що дислокувалася в Курську. ЗРК відправили в Україну, де сепаратисти і бойовики використовували його в боях проти ЗСУ.

Унаслідок атаки загинули 298 осіб. З них дві третини - це громадяни Нідерландів. Також на борту перебували громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

У 2022 році Окружний суд Гааги виніс вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17. Трьох обвинувачених визнали винними і засудили до довічного ув'язнення. Одним із них став колишній співробітник ФСБ Ігор Гіркін.

Telegraph писало, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив поставку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1" в Україну 2014 року.