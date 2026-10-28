Нідерланди анонсували допомогу Україні перед візитом Зеленського: на що підуть 1,2 млрд євро

Уряд країни пообіцяв виділити 380 мільйонів євро на допомогу у відновленні України наступного року. Ще близько 410 мільйонів євро передбачено на 2028 та 2029 роки.

Частина цих коштів буде використана для термінового ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури та постачання необхідного обладнання для української промисловості.

Крім того, фінансування спрямують на підтримку нідерландських компаній, які бажають інвестувати у відбудову України.

Очікується, що Зеленський прибуде до Нідерландів у середу, 28 жовтня. У нього заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Робом Єттеном та іншими членами кабінету міністрів, після цього відбудеться візит до короля Нідерландів Віллема-Александра.