Нідерланди активно обговорюють з США, Данією та Британією передачу Україні F-16, - прем'єр

"Ми активно обговорюємо з Данією, Великобританією, деякими іншими країнами в Європі, а також із США передачу Україні літаків F-16", - заявив Рютте під час візиту до Сан-Паулу.

За його словами, спочатку необхідно досягти угоди між усіма партнерами, як це вже раніше відбувалося в минулому перед постачанням в Україну гаубиць та танків Leopard 2, тому дискусія все ще продовжується.

Рютте знаходиться в Бразилії з триденним візитом у супроводі бізнес-делегації для переговорів, присвячених торгівлі та співпраці з метою сталого сільського господарства, а також переходу до альтернативної енергетики.