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У Нідерландах затримали водія з українськими правами на ім'я Джонсона

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Гронінген, Понеділок 01 травня 2023 18:49
У Нідерландах затримали водія з українськими правами на ім'я Джонсона Фото: у Нідерландах затримали водія з українськими правами на ім'я Джонсона (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Нідерландах поліція затримала водія у нетверезому стані. У нього виявили підроблене українське посвідчення водія на ім'я експрем'єра Британії Бориса Джонсона.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS, про це сказано в повідомленні поліції.

"На жаль для затриманого, ми не повелись на цю підробку", - пишуть правоохоронці.

У Нідерландах затримали водія з українськими правами на ім'я ДжонсонаФото: підроблені права (Instagram.com/politie_groningen_centrum)

На підробленому документі, крім імені, фото, дата та місце народження також збігаються з даними колишнього глави уряду Британії. Таке "посвідчення" дійсне до кінця 3000 року.

Поліція вилучила підробку. При цьому інформація про громадянство затриманого водія не наводиться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві водій Hyundai Tucson у нетверезому стані вночі намагалася втекти від патрульних на машині з пошкодженим колесом.

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