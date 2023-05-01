У Нідерландах затримали водія з українськими правами на ім'я Джонсона

У Нідерландах поліція затримала водія у нетверезому стані. У нього виявили підроблене українське посвідчення водія на ім'я експрем'єра Британії Бориса Джонсона.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS , про це сказано в повідомленні поліції.

"На жаль для затриманого, ми не повелись на цю підробку", - пишуть правоохоронці.

Фото: підроблені права (Instagram.com/politie_groningen_centrum)

На підробленому документі, крім імені, фото, дата та місце народження також збігаються з даними колишнього глави уряду Британії. Таке "посвідчення" дійсне до кінця 3000 року.

Поліція вилучила підробку. При цьому інформація про громадянство затриманого водія не наводиться.