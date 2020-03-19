ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Министр здравоохранения Нидерландов подал в отставку

Новости » Политика     19.03.2020 - 21:59
Министр здравоохранения Нидерландов подал в отставку
Фото: Брюно Браунс (flickr.com)

Брюно Браунс уходит с должности из-за переутомления

Министр здравоохранения Нидерландов Брюно Браунс подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Сообщается, что Браунс уходит с должности из-за переутомления. В последнее время он плохо себя чувствовал, а накануне потерял сознание во время дебатов в парламенте относительно коронавируса, которые длились почти весь день, и упал с трибуны.

По состоянию на 19 марта в Нидерландах количество заболевших коронавирусом возросло до 2460. В реанимации находится 210 пациентов.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами через распространения коронавируса. Кроме того, со вторника в стране прекратили работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки.

Кроме того, правительство Нидерландов объявил о закрытии всех школ и детских садов. Уточняется, что школы будут открыты только для детей родителей, у которых жизненно важна работа (работники здравоохранения'я или службы неотложной помощи). Бары, рестораны и спортивные клубы также будут закрыты.

Власти Израиля запретили жителям выходить из дома из-за коронавируса В МИД предупредили: сегодня Австрия частично закроет границы с Германией
Новости Украины КоронавирусНидерландыотставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь