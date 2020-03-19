Министр здравоохранения Нидерландов подал в отставку

Брюно Браунс уходит с должности из-за переутомления

Министр здравоохранения Нидерландов Брюно Браунс подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Сообщается, что Браунс уходит с должности из-за переутомления. В последнее время он плохо себя чувствовал, а накануне потерял сознание во время дебатов в парламенте относительно коронавируса, которые длились почти весь день, и упал с трибуны.

По состоянию на 19 марта в Нидерландах количество заболевших коронавирусом возросло до 2460. В реанимации находится 210 пациентов.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами через распространения коронавируса. Кроме того, со вторника в стране прекратили работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки.

Кроме того, правительство Нидерландов объявил о закрытии всех школ и детских садов. Уточняется, что школы будут открыты только для детей родителей, у которых жизненно важна работа (работники здравоохранения'я или службы неотложной помощи). Бары, рестораны и спортивные клубы также будут закрыты.