В Нидерландах задержали двух вооруженных мужчин в аэропорту

Фото: полиция Нидерландов (из открытых источников)

У одного из них было огнестрельное оружие

Военная полиция Нидерландов в субботу сообщила, что арестовала двух мужчин, один из которых нес заряженное огнестрельное оружие, когда они выходили из поезда в аэропорт Схипхол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции говорится, что на номер экстренной помощи поступила информация, что в поезде, который прибывает в расположенный в 20 км от Амстердама аэропорт, едет вооруженный человек.

"Человек, у которого есть огнестрельное оружие, и его спутник, были задержаны для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме произошел двойной взрыв в офисе почтовой компании.

РБК-Украина писало, что ранее в нескольких километрах от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида полиция задержала гражданина Ирана с холодным оружием и крупной суммой наличных денег. Правоохранители задержали иранца после тревожного звонка, который поступил в полицию.