ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Нидерландах задержали двух вооруженных мужчин в аэропорту

Новости » Происшествия     12.04.2020 - 04:52
В Нидерландах задержали двух вооруженных мужчин в аэропорту
Фото: полиция Нидерландов (из открытых источников)

У одного из них было огнестрельное оружие

Военная полиция Нидерландов в субботу сообщила, что арестовала двух мужчин, один из которых нес заряженное огнестрельное оружие, когда они выходили из поезда в аэропорт Схипхол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции говорится, что на номер экстренной помощи поступила информация, что в поезде, который прибывает в расположенный в 20 км от Амстердама аэропорт, едет вооруженный человек.

"Человек, у которого есть огнестрельное оружие, и его спутник, были задержаны для дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме произошел двойной взрыв в офисе почтовой компании.

РБК-Украина писало, что ранее в нескольких километрах от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида полиция задержала гражданина Ирана с холодным оружием и крупной суммой наличных денег. Правоохранители задержали иранца после тревожного звонка, который поступил в полицию.

Аэропорт Львова запустил международные грузоперевозки В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога
Новости Украины Нидерландыаэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь