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У Нідерландах затримали двох озброєних чоловіків в аеропорту

Новини » Надзвичайні події     12.04.2020 - 04:52
У Нідерландах затримали двох озброєних чоловіків в аеропорту
Фото: поліція Нідерландів (з відкритих джерел)

У одного з них була вогнепальна зброя

Військова поліція Нідерландів в суботу повідомила, що заарештувала двох чоловіків, один з яких ніс заряджену вогнепальну зброю, коли вони виходили з поїзда в аеропорт Схіпхол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві поліції говориться, що на номер екстреної допомоги надійшла інформація, що в поїзді, що прибуває в розташованому в 20 км від Амстердама аеропорту, їде озброєний чоловік.

"Людина, у якого є вогнепальна зброя, і його супутник, були затримані для подальшого розслідування", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Амстердамі стався подвійний вибух в офісі поштової компанії.

РБК-Україна писало, що раніше в декількох кілометрах від заміській резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штаті Флорида поліція затримала громадянина Ірану з холодною зброєю і великою сумою готівки. Правоохоронці затримали іранця після тривожного дзвінка, який надійшов у поліцію.

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