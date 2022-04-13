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В Нидерландах задержали два десятка яхт российских олигархов

Яхты в Амстердаме (Фото: amsterdammarina.com)
Автор: Константин Широкун

Таможня Нидерландов задержала в своих портах суммарно два десятка яхт, которые принадлежат гражданам России. Суда не смогут покинуть Нидерланды до снятия санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пока власти расследуют право собственности на яхты, им не разрешается покидать территориальные воды Нидерландов, также их нельзя передавать, или экспортировать. Европейские таможенники держат в секрете имеющуюся у них информацию. Известно лишь, что две арестованные яхты связаны с лицом, включенным в санкционный список ЕС.

Габариты яхт варьируются в пределах от 8,5 до 120 метров. Из 20 арестованных судов, четырнадцать находятся в стадии строительства, две пришвартованы и готовы к выходу к морю, а еще две - на плановом ремонте.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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