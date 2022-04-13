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У Нідерландах затримали два десятки яхт російських олігархів

Яхти в Амстердамі (Фото: amsterdammarina.com)
Автор: Константин Широкун

Митниця Нідерландів затримала у своїх портах сумарно два десятки яхт, які належать громадянам Росії. Судна не зможуть покинути Нідерланди до зняття санкцій, введених проти Росії після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Поки влада розслідує право власності на яхти, їм не дозволяється залишати територіальні води Нідерландів, також їх не можна передавати, або експортувати. Європейські митники тримають в секреті наявну у них інформацію. Відомо лише, що дві заарештовані яхти пов'язані з особою, включеною в санкційний список ЄС.

Габарити яхт варіюються в межах від 8,5 до 120 метрів. З 20 заарештованих суден, чотирнадцять знаходяться в стадії будівництва, дві пришвартовані та готові до виходу до моря, а ще дві - на плановому ремонті.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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