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В Нидерландах задержали четырех подозреваемых в терроризме

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 15:17
В Нидерландах задержали четырех подозреваемых в терроризме
Фото: полиция Нидерландов (facebook.com/politie)

Подробности в полиции не сообщили

В суботу, 29 декабря, в Роттердаме задержали 4 подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RTE cо ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что они готовились к преступлению террористического характера. Подробности в полиции не сообщили.

Напомним, 20 декабря в Нидерландах в коледже Роттердама произошла стрельба, в результате которой погибла 16-летняя девушка. На девушку напали на парковке для велосипедов в Роттердамском колледже дизайна вскоре после того, как ее уроки закончились. В результате нападения Хумейра Оз погибла.

За месяц до этого Нидерланды предлагали ввести новый режим санкций Евросоюза против тех, кто нарушает права человека в мире. В документе предложено режим санкций, который должен существенно отличаться от наглядно географически ограниченных санкционных режимов ЕС. Их целью должно стать "изменение государственного поведения", что делает их по своей природе политическими.

Добавим, в Нидерландах полиция арестовала в четверг, 27 сентября, семерых человек, которых подозревают в подготовке вооруженного нападения с применением ручных гранат, автоматического огнестрельного оружия и поясов шахида.

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