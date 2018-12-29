У Нідерландах затримали чотирьох підозрюваних в тероризмі

Фото: поліція Нідерландів (facebook.com/politie)

Подробиці у поліції не повідомили

У суботу, 29 грудня, в Роттердамі затримали 4 підозрюваних у тероризмі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RTE з посиланням на заяву поліції.

Зазначається, що вони готувалися до злочину терористичного характеру. Подробиці у поліції не повідомили.

Нагадаємо, 20 грудня в Нідерландах в колежді Роттердама сталася стрілянина, в результаті якої загинула 16-річна дівчина. На дівчину напали на парковці для велосипедів у Роттердамському коледжі дизайну незабаром після того, як її уроки закінчилися. В результаті нападу Хумейра Оз загинула.

За місяць до цього Нідерланди пропонували ввести новий режим санкцій Євросоюзу проти тих, хто порушує права людини у світі. У документі запропоновано режим санкцій, який повинен істотно відрізнятися від наочно географічно обмежених санкційних режимів ЄС. Їх метою має стати "зміна державної поведінки", що робить їх за своєю природою політичними.

Додамо, у Нідерландах поліція заарештувала у четвер, 27 вересня, сімох людей, яких підозрюють у підготовці збройного нападу із застосуванням ручних гранат, автоматичної вогнепальної зброї і поясів шахіда.