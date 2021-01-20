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В Нидерландах введут комендантский час

Автор: Андрей Козловский

Правительство Нидерландов планирует объявить общенациональный комендантский час из-за увеличения количества новых случаев коронавируса в стране. Он может начаться 22 января и будет действовать с 20:30 до 4:30.

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Об этом сообщает NOS.

Как сообщается, сегодня ожидается пресс-конференция премьер-министра Марка Рютте, на которой будут объявлены новые ограничения. Пока неясно, хочет ли правительство, чтобы комендантский час начинался в пятницу и как долго он будет действовать. Эксперты считают, что такое ограничение может привести к значительному сокращению общего числа случаев COVID-19.

Считается, что комендантский час может снизить уровень распространения вируса на 8-13 процентов. Власть также рассматривает возможность ограничения количества людей, которых можно принимать дома, с двух до одного.

Напомним, ранее правительство Нидерландов решило продлить действующий в стране жесткий карантин на три недели. Он будет действовать как минимум до 9 февраля.

Также РБК-Украина писало, что в Нидерландах владельцы ресторанов и кафе обратились в суд с требованием отменить решение правительства о закрытии заведений.

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