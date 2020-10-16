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Суд Берлина отменил решение о комендантском часе для баров

Берлин, Пятница 16 октября 2020 14:30
Суд Берлина отменил решение о комендантском часе для баров
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Административный суд города Берлин отменил ночной комендантский час для баров и ресторанов в немецкой столице. Ограничения на работу столичных баров и ресторанов вступили в силу на прошлых выходных.

Об этом сообщает Spiegel Online.

Суд Берлина удовлетворил срочную просьбу одиннадцати берлинских рестораторов и приговор пока касается только их заведений.

В то же время запрет на подачу алкоголя продолжит действовать с 23:00 до 6:00. Он не был связан с комендантским часом и не был обжалован в ходатайстве рестораторов.

Напомним, ранее сообщалось, что городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе.

Кроме того, в Германии ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать с 6 октября до 17 января.

Кроме того, в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.

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