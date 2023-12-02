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У Нідерландах відкладають коаліційні переговори, дві ключові партії відмовилися

Фото: Герт Вілдерс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Переговори щодо формування нового уряду в Нідерландах відкладаються. Дві ключові партії відмовилися співпрацювати з ультраправою "Партією свободи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Перемовник "Партії свободи" Рональд Пластерк заявив, що йому потрібно більше часу, щоб запропонувати варіанти для коаліції. Причиною цього стало те, що потенційні партнери не поспішають формувати спільний уряд з ультраправими.

Очікувалося, що Пластерк виступить зі своїм звітом на початку наступного тижня. Проте дві ключові політсили - ""Новий соціальний контракт" - відмовляються формувати новий уряд.

Додамо, що раніше лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс допустив можливість формування уряду меншості.

Вибори у Нідерландах

Нагадаємо, наприкінці листопада у Нідерландах відбулися парламентські вибори. За їхніми підсумками найбільшу кількість місць у парламенті здобула ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Він виступає проти міграції та хоче припинити надавати Україні військову допомогу.

Проте інші партії, зокрема, ""Партією свободи".

Експерт Володимир Фесенко у коментарі РБК-Україна розповів, що на тлі таких результатів виборів під загрозою може опинитися передача Україні F-16 від Нідерландів.

Більш детально про вибори в Нідерландах можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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