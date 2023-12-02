В Нидерландах откладывают коалиционные переговоры, две ключевые партии отказались

Переговорщик "Партии свободы" Рональд Пластерк заявил, что ему нужно больше времени, чтобы предложить варианты коалиции. Причиной тому стало то, что потенциальные партнеры не спешат формировать совместное правительство с ультраправыми.

Ожидалось, что Пластерк выступит со своим отчетом в начале следующей недели. Однако две ключевые политсилы - " "Новый социальный контракт" - отказываются формировать новое правительство.

Ранее лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс допустил возможность формирования правительства меньшинства.

Выборы в Нидерландах

Напомним, в конце ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы. По их итогам наибольшее количество мест в парламенте получила ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Он выступает против миграции и хочет прекратить оказывать Украине военную помощь.

Однако другие партии, в частности " "Партией свободы".

Эксперт Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что на фоне подобных результатов выборов под угрозой может оказаться передача Украине F-16 от Нидерландов.

Более подробно о выборах в Нидерландах можете узнать в материале РБК-Украина.