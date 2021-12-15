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В Нидерландах сформируют правительственную коалицию

Автор: Анна Полисученко

Через 271 день после парламентских выборов в Нидерландах четырем партиям наконец-то удалось заключить соглашение о формировании правительственной коалиции. Нынешнюю коалицию сформировали те же партии, что и четыре года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

В состав новой коалиции вошли возглавляемая премьер-министром Марком Рютте "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), партия D66 ("Прогрессивные демократы"), "Христианский союз" (CU), "Христианско-демократический призыв" (CDA).

Детали соглашения не разглашаются, но результатом удовлетворены все участники коалиции.

Это был самый продолжительный в новейшей истории Нидерландов процесс формирования коалиции. Он занял 271 день после проведения парламентских выборов. При формировании предыдущего правительства в 2017 году о коалиции договаривались 225 дней.

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Нидерланды