У Нідерландах сформують урядову коаліцію

Через 271 день після парламентських виборів у Нідерландах чотирьом партіям нарешті вдалося укласти угоду про формування урядової коаліції. Нинішню коаліцію сформували ті ж партії, що і чотири роки тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
До складу нової коаліції увійшли очолювана прем'єр-міністром Марком Рютте "Народна партія За свободу і демократію" (VVD), партія D66 ("Прогресивні демократи"), "Християнський союз" (CU), "Християнсько-демократичний заклик" (CDA).
Деталі угоди не розголошуються, але результатом задоволені всі учасники коаліції.
Це був найтриваліший в новітній історії Нідерландів процес формування коаліції. Він зайняв 271 день після проведення парламентських виборів. При формуванні попереднього уряду в 2017 році про коаліцію домовлялися 225 днів.