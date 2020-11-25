В Нидерландах сегодня продолжатся слушания по делу МН17

В Нидерландах сегодня, 25 ноября, продолжатся слушания по делу о катастрофе малазийского авиарейса МН17 над Донбассом. На заседании суд должен огласить решение относительно запросов защиты одного из обвиняемых Олега Пулатова.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание назначено на 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву - ред.). Слушания по делам против трех других обвиняемых (Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко) будут продолжены 1 февраля 2021 года.

Отметим, сторона защиты Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

Напомним, Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что во время одного из предыдущих судебных заседаний по делу MH17 Олег Пулатов выступил с обращением, в котором отрицал вину.

Также сообщалось, что в октябре Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выход РФ из консультативной группы по МН17 является свидетельством страха России перед правдой.