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У Нідерландах розпався уряд Схофа: що буде далі

Гаага, Вівторок 03 червня 2025 17:45
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У Нідерландах розпався уряд Схофа: що буде далі Фото: Дік Схоф, прем'єр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Нідерландах уряд прем'єра Діка Схофа йде у відставку. Причиною став вихід із правлячої коаліції ультраправої "Партії свободи".

Як передає РБК-Україна, заяву Схофа наводить NOS.

Схоф оголосив про розпад уряду після майже двогодинного засідання Кабміну. Усі міністри "Партії свободи" подали у відставку.

За словами глави нідерландського уряду, він виконуватиме обов'язки до формування нового уряду. Прем'єр планує працювати над розв'язанням серйозних проблем, таких як міжнародна безпека, торговельна війна зі США і внутрішні проблеми в Нідерландах.

"Я буду невпинно продовжувати свою роботу", - зазначив Схоф.

Також він назвав вихід "Партії свободи" з коаліції "безвідповідальним і непотрібним".

Очікується, що прем'єр відвідає палац Huis ten Bosch у Гаазі, щоб подати королю Нідерландів прохання про відставку свого кабінету. Після цього уряд працюватиме в статусі виконувача обов'язків.

Також, як уточнює NOS, відставка уряду означає, що в Нідерландах проведуть дострокові парламентські вибори.

Варто зауважити, що кабінет Схофа розпочав роботу 2 липня минулого року і, таким чином, протримався менше року.

Політична криза в Нідерландах

Нагадаємо, лідер ультраправої "Партії свободи" Нідерландів Герт Вілдерс сьогодні, 3 червня, оголосив про вихід своєї політичної сили з правлячої коаліції.

За його словами, причиною стало його невдоволення міграційною політикою уряду.

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