У Нідерландах розпався уряд Схофа: що буде далі
У Нідерландах уряд прем'єра Діка Схофа йде у відставку. Причиною став вихід із правлячої коаліції ультраправої "Партії свободи".
Як передає РБК-Україна, заяву Схофа наводить NOS.
Схоф оголосив про розпад уряду після майже двогодинного засідання Кабміну. Усі міністри "Партії свободи" подали у відставку.
За словами глави нідерландського уряду, він виконуватиме обов'язки до формування нового уряду. Прем'єр планує працювати над розв'язанням серйозних проблем, таких як міжнародна безпека, торговельна війна зі США і внутрішні проблеми в Нідерландах.
"Я буду невпинно продовжувати свою роботу", - зазначив Схоф.
Також він назвав вихід "Партії свободи" з коаліції "безвідповідальним і непотрібним".
Очікується, що прем'єр відвідає палац Huis ten Bosch у Гаазі, щоб подати королю Нідерландів прохання про відставку свого кабінету. Після цього уряд працюватиме в статусі виконувача обов'язків.
Також, як уточнює NOS, відставка уряду означає, що в Нідерландах проведуть дострокові парламентські вибори.
Варто зауважити, що кабінет Схофа розпочав роботу 2 липня минулого року і, таким чином, протримався менше року.
Політична криза в Нідерландах
Нагадаємо, лідер ультраправої "Партії свободи" Нідерландів Герт Вілдерс сьогодні, 3 червня, оголосив про вихід своєї політичної сили з правлячої коаліції.
За його словами, причиною стало його невдоволення міграційною політикою уряду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.