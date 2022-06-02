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В Нидерландах растет популярность топливного туризма

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Берлин, Четверг 02 июня 2022 02:52
В Нидерландах растет популярность топливного туризма Заправка автомобиля газом (Фото: unian.net)
Автор: Константин Широкун

Нидерландцы начали массово заправлять свои автомобили в Германии из-за снижения цены на горючее. На немецких автозаправочных станциях образовались большие очереди, на ряде АЗС они растянулась на 150-200 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NОS.

Цены на топливо за последние дни в Германии были снижены. Это связано со снижением на три месяца акцизов на автомобильное топливо. После отмены налога цена литра бензина снизилась на 30 евроцентов, а дизельного топлива — на 15 евроцентов. Разница в цене между нидерландскими и немецкими АЗС - около 40 евроцентов.

Напомним, в апреле Нидерланды запретили своим компаниям оплачивать поставки российского газа в рублях.

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