У Нідерландах зростає популярність паливного туризму

Нідерландці почали масово заправляти свої автомобілі в Німеччині через зниження ціни на пальне. На німецьких автозаправних станціях утворилися великі черги, на ряді АЗС вони розтягнулася на 150-200 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NОS.

Ціни на паливо за останні дні в Німеччині були знижені. Це пов'язано зі зниженням на три місяці акцизів на автомобільне паливо. Після скасування податку ціна літра бензину знизилася на 30 євроцентів, а дизельного палива — на 15 євроцентів. Різниця в ціні між нідерландськими та німецькими АЗС - близько 40 євроцентів.