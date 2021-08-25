ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Нидерландах протестовали против приема беженцев из Афганистана

Новина українською →
Харскамп, Среда 25 августа 2021 16:06
В Нидерландах протестовали против приема беженцев из Афганистана Фото: в Нидерландах протестовали против приема беженцев из Афганистана (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В городе Харскамп, что в Нидерландах, жители вышли на акцию протеста. Они выступали против приема беженцев из Афганистана, которых размещают на территории местной военной базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание GLD.

По информации СМИ, участники митинга выкрикивали лозунги "Наши люди превыше всего" и "Харскамп - наш".

Помимо этого протестующие подожгли автомобильные шины вблизи военной базы где проживают эвакуированные из Афганистана.

Известно, что в митинге приняли участие 250 человек.

Отмечено, что полиция разогнала группу демонстрантов из 10 человек, в результате инцидента пострадавших не зафиксировали.

Также указано, что сейчас в военной базе города находится около 800 беженцев из Афганистана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды Афганистан Беженцы
NEWS
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению "Северным потоком-2"
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий