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У Нідерландах протестували проти прийому біженців з Афганістану

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Харскамп, Середа 25 серпня 2021 16:06
У Нідерландах протестували проти прийому біженців з Афганістану Фото: у Нідерландах протестували проти прийому біженців з Афганістану (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У місті Харскамп, що у Нідерландах, жителі вийшли на акцію протесту. Вони виступали проти прийому біженців з Афганістану, яких розміщують на території місцевої військової бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання GLD.

За інформацією ЗМІ, учасники мітингу викрикували гасла "Наші люди понад усе" та "Харскамп - наш".

Крім цього протестувальники підпалили автомобільні шини поблизу військової бази де проживають евакуйовані з Афганістану.

Відомо, що у мітингу взяли участь 250 людей.

Зазначено, що поліція розігнала групу демонстрантів з 10 людей, внаслідок інциденту постраждалих не зафіксували.

Також вказано, що наразі у військовій базі міста перебуває близько 800 біженців з Афганістану.

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Нідерланди Афганистан Біженці
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