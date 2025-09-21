У Нідерландах протести проти міграції переросли в жорсткі сутички з поліцією

У Гаазі, що за годину їзди від Амстердама, кілька тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти міграційної політики уряду та кризової ситуації на ринку житла. Демонстрації переросли у масові заворушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у суботу, 20 вересня 2025 року, тисячі людей вийшли на вулиці Гааги на протест проти міграційної політики Нідерландів.

Наразі відомо, що ці протести стали одними з найгучніших у Нідерландах за останні роки і продемонстрували високу напруженість у суспільстві через міграційну політику уряду країни та дефіцит доступного житла.

Демонстрацію організували ультраправі активісти, які вимагають суворішого контролю за прибулими шукачами притулку.

Пошкодження майна та блокування доріг

За даними місцевої влади, протестувальники підпалили поліцейську машину та ненадовго заблокували шосе поблизу центру демонстрації.

У центрі міста також були розбиті вікна в офісі лівоцентристської політичної партії D66, яка відома своєю підтримкою збільшення кількості біженців у країні.

Лідер D66 Роб Джеттен у соцмережі X повідомив про значні пошкодження та підкреслив: "Ми ніколи не дозволимо екстремістським бунтівникам забрати нашу прекрасну країну".

Onze D66-vlag wappert trots. En laat één ding duidelijk zijn: dat zal hij blijven doen. Want wij weten: de meeste Nederlanders hebben helemaal níets met de schreeuwers en relschoppers die vandaag de boventoon voerden. De positieve krachten zijn in de meerderheid. Wij zijn in de… pic.twitter.com/IIyWNEUNiI — Rob Jetten (@RobJetten) September 20, 2025

Зіткнення з поліцією та арешти

Правоохоронці були змушені застосувати водомети та сльозогінний газ для розгону натовпу, адже в якийсь момент протестувальники почали кидати в поліцію каміння і пляшки.

В результаті 30 людей було заарештовано, двоє поліцейських отримали поранення. Місцева влада не виключає додаткових затримань після перегляду записів із камер спостереження.

Політичний контекст

Антиміграційний популіст Герта Вілдерс, який лідирує у передвиборчих опитуваннях, був запрошений на демонстрацію, проте не з’явився. Він засудив насильство проти поліції та назвав дії агресивних учасників "абсолютно неприйнятними", охарактеризувавши винних як "ідіотів".