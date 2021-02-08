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В Нидерландах продлили комендантский час до марта

Автор: РБК-Украина

Правительство Нидерландов приняло решение продлить действие комендантского часа, который был введен из-за пандемии. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 2 марта.

Об этом сообщает издание Telegraaf.

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"Временное правительство решило, что нахождение на улице без весомых причин после 21:00 по-прежнему будет запрещено", - говорится в сообщении.

По словам министра юстиции Фердинанда Грапперхауса,

Напомним, комендантский час в Нидерландах ввели 23 января. Он действует с 21:00 до 4:30. В случае его нарушения ожидается штраф до 95 евро.

Ранее сообщалось о более 100 случаев побочных эффектов от вакцины в Нидерландах.

Кроме того, в Норвегии умерли 13 человек после вакцинации препаратом Pfizer.

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