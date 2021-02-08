У Нідерландах продовжили комендантську годину до березня

Уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити дію комендантської години, яка була введена через пандемію. Обмеження діятиме щонайменше до 2 березня.

Про це повідомляє видання Telegraaf .

"Тимчасовий уряд вирішив, що перебування на вулиці без вагомих причин після 21:00, як і раніше, буде заборонено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, комендантську годину в Нідерландах ввели 23 січня. Він діє з 21:00 до 4:30. У разі його порушення очікується штраф до 95 євро.

Раніше повідомлялося про понад 100 випадків побічних ефектів від вакцини в Нідерландах.

Крім того, у Норвегії померли 13 людей після вакцинації препаратом Pfizer.