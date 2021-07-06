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В Нидерландах посреди улицы стреляли в журналиста

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Амстердам, Вторник 06 июля 2021 23:08
В Нидерландах посреди улицы стреляли в журналиста Фото: журналиста расстреляли в Амстердаме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Амстердаме вечером 6 июля произошло вооруженное нападение на криминального журналиста Питера де Вриса. Неизвестный несколько раз выстрелил в журналиста из пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Амстердама и издание NL Times.

"В Питера де Вриса стреляли. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Детективы открыли широкомасштабное расследование", - заявили полицейские.

В то же время нидерландское СМИ сообщает, что прозвучало по меньшей мере пять выстрелов и журналист получил ранение в голову. Очевидец происшествия, которая находилась с раненым журналистом до прибытия медиков, рассказала, что он был жив, когда его забрали в больницу.

Инцидент произошел около 19:30 вблизи съемочной площадки телешоу RTL Boulevard, в котором сегодня принимал участие раненый журналист. На сайте телешоу сообщили, что в Питера де Вриса стреляли уже после того, как он покинул студию.

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