У Нідерландах посеред вулиці стріляли у журналіста

У Амстердамі ввечері 6 липня стався збройний напад на кримінального журналіста Пітера де Вріса. Невідомий декілька разів вистрелив у журналіста з пістолета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Амстердаму та видання NL Times .

"У Пітера де Вріса стріляли. Він доставлений в лікарню з важкими травмами. Детективи відкрили широкомасштабне розслідування", - заявили поліцейські.

Водночас нідерландське ЗМІ повідомляє, що прозвучало щонайменше п'ять пострілів і журналіст отримав поранення в голову. Очевидець події, яка перебувала з пораненим журналістом до прибуття медиків, розповіла, що він був живий, коли його забрали в лікарню.