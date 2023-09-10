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У Нідерландах поліція водометами розігнала багатотисячний мітинг: затримали 2 400 осіб

Нідерланди, Неділя 10 вересня 2023 06:13
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У Нідерландах поліція водометами розігнала багатотисячний мітинг: затримали 2 400 осіб Фото: в Нідерландах поліція водометами розігнала кліматичний мітинг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Нідерландах понад 10 тисяч людей вийшли на мітинг і перекрили головну транспортну артерію. Поліція застосувала подомети проти протестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тисячі людей вийшли на кліматичний протест із вимогою припинити державні субсидії для промисловості, яка працює на викопному паливі. Стверджується, що мітингувальники заблокували центральне шосе A12.

Стверджується, що протестувальники проігнорували попередження влади не блокувати головну транспортну артерію. Поліція заявила, що затримала 2400 осіб.

В Extinction Rebellion, які є організаторами протесту стверджують, що продовжуватимуть проводити подібні акції доки уряд Нідерландів не припинить використовувати державні кошти для субсидування нафтової та газової промисловості.

Кліматичні мітинги Extinction Rebellion

9 вересня було перервано півфінальний матч Відкритого чемпіонату США з тенісу через акцію кліматичних активістів Extinction Rebellion. Троє людей влаштували протест на верхньому ярусі тенісної арени. Організатори змушені були перервати матч на 49 хвилин.

На початку березня в Гаазі поліція затримала близько 700 учасників кліматичного протесту Extinction Rebellion, які заблокували автомагістраль A12. Правоохоронці також задіяли водомети.

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