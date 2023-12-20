В Нидерландах парламент лишил права голоса трех депутатов из пророссийской партии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу нижней палаты нидерландского парламента.

По данным парламента, речь идет о депутатах Тьерри Боде, Гидеоне ван Мейерена и Фрика Янсена.

"Три депутата от FVD ("Форум за демократию") отстранены от участия в заседаниях Палаты представителей на семь дней со среды, 20 декабря, за исключением голосования", - говорится в сообщении.

Депутаты отстранили из-за того, что они не задекларировали другие должности, которые они занимают, таким образом нарушив кодекс поведения.

Таким образом, из-за отказа сообщать о своих других должностях лидер партии Боде и ее члены Янсен и ван Мейерен не смогут выступать во время дебатов в течение семи дней, однако сохраняют право на участие в голосованиях.

Большинство депутатов согласились с такой мерой, предложенной специальным следственным советом при парламенте.

Поддержка Украины от Нидерландов

Нидерланды после начала широкомасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонительную, но и экономическую помощь.

Недавно Амстердам объявил о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Ранее глава МИД Нидерландов Ганке Брейнс Слот объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в следующем году.

Также Нидерланды вместе с Данией возглавили авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей. В общей сложности наше государство получит не менее 61 самолета. 7 ноября Амстердам отправил первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.

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