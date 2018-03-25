В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы МH17

Мемориал памяти жертв катастрофы МH17 находится в Эйндховене

В Эйндховене (Нидерланды) открыли мемориал памяти жертв катастрофы авиарейса МH17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Нидерландах в Twitter.

"Трагедия МH17 объединила нас. Мы всегда будем помнить, и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap — UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) March 25, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах готовят законодательную базу для суда по катастрофе MH17. Предполагается, что новый закон позволит допросить в Гааге подозреваемых-иностранцев, в том числе и по видеосвязи, если нет возможности их экстрадировать.

Boeing-777 "Малазийских авиалиний" сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная комиссия подтвердила, что лайнер сбили из установки "Бук", который на оккупированный Донбасс доставила Российская Федерация.