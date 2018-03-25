У Нідерландах відкрили меморіал пам'яті жертв катастрофи МН17

Меморіал пам'яті жертв катастрофи МН17 знаходиться в Ейндховені

В Ейндховені (Нідерланди) відкрили меморіал пам'яті жертв катастрофи авіарейсу МН17 на Донбасі в липні 2014 року. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Нідерландах у Twitter.

"Трагедія МН17 об'єднала нас. Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap — UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) March 25, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах готують законодавчу базу для суду по катастрофі MH17. Передбачається, що новий закон дозволить допитати в Гаазі підозрюваних-іноземців, в тому числі і по відеозв'язку, якщо немає можливості їх екстрадувати.

Boeing-777 "Малазійських авіаліній" збили над Донбасом 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, всі вони загинули. Міжнародна слідча комісія підтвердила, що літак збили з установки "Бук", який на окупований Донбас доставила Російська Федерація.