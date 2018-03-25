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У Нідерландах відкрили меморіал пам'яті жертв катастрофи МН17

НовиниСуспільство    25.03.2018 - 20:53
Фото: меморіал пам'яті жертв катастрофи МН17 (twitter.com/UKRinNLD)
Фото: меморіал пам'яті жертв катастрофи МН17 (twitter.com/UKRinNLD)

Меморіал пам'яті жертв катастрофи МН17 знаходиться в Ейндховені

В Ейндховені (Нідерланди) відкрили меморіал пам'яті жертв катастрофи авіарейсу МН17 на Донбасі в липні 2014 року. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Нідерландах у Twitter.

"Трагедія МН17 об'єднала нас. Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах готують законодавчу базу для суду по катастрофі MH17. Передбачається, що новий закон дозволить допитати в Гаазі підозрюваних-іноземців, в тому числі і по відеозв'язку, якщо немає можливості їх екстрадувати.

Boeing-777 "Малазійських авіаліній" збили над Донбасом 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, всі вони загинули. Міжнародна слідча комісія підтвердила, що літак збили з установки "Бук", який на окупований Донбас доставила Російська Федерація.

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Теги публікації: Нідерланди, мемориал, MH17  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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