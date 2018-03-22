В Нидерландах готовят законодательную базу для суда по катастрофе MH17

В парламент подали законопроект, разрешающий допрос подозреваемых по видеосвязи

В парламент Нидерландов направлен законопроект, позволяющий судебное преследование всех подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского авиалайнера рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра юстиции, данный законопроект позволит допросить в суде в Гааге подозреваемых-иностранцев, в том числе и по видеосвязи, если нет возможности их экстрадировать.

Сообщается, что суд над обвиняемыми будет проводиться в Гааге.

Напомним, Boeing-777 "Малазийских авиалиний" сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Среди пассажиров было 80 несовершеннолетних, в том числе три малолетних ребенка.

Международная следственная комиссия подтвердила, что именно РФ поставила сепаратистам "Бук", из которого был уничтожен самолет. В ответ на это в Минобороны РФ заявляли, что "никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе "Бук", российско-украинскую границу никогда не пересекали". Кроме того в СМИ появились видеозаписи перевозки "Бука" к предполагаемому месту пуска.