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В Нидерландах осквернили военное кладбище. МИД осудил акт вандализма

Фото: в Нидерландах разрисовали военное кладбище (twitter.com/MFA_Ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

В нидерландском городе Неймеген неизвестные осквернили военное кладбище, разрисовав его украинскими флагами и нацистскими символами. Министерство иностранных дел Украины осудило акт вандализма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД в Twitter.

Отмечается, что 4 мая в Нидерландах чтят память всех погибших во Второй мировой войне, а 5 мая отмечают День освобождения Нидерландов от нацистов. Накануне на военном кладбище Йонкербос неизвестные совершили акт вандализма. На могилах и памятниках злоумышленники нанесли украинские флаги, свастику и слово "Azov".

В МИД уверены, что это провокация, которая должна была дискредитировать Украину. В ведомстве осудили акт вандализма.

"Мы решительно осуждаем акт вандализма, совершенный на военном кладбище Йонкербос в Неймегене, Нидерланды. Считаем этот акт жестоким оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в том числе против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Политики обсудили вопросы наказания военных преступников.

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