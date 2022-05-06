ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Нидерландах осквернили военное кладбище. МИД осудил акт вандализма

Новина українською →
Неймеген, Пятница 06 мая 2022 12:47
В Нидерландах осквернили военное кладбище. МИД осудил акт вандализма Фото: в Нидерландах разрисовали военное кладбище (twitter.com/MFA_Ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

В нидерландском городе Неймеген неизвестные осквернили военное кладбище, разрисовав его украинскими флагами и нацистскими символами. Министерство иностранных дел Украины осудило акт вандализма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД в Twitter.

Отмечается, что 4 мая в Нидерландах чтят память всех погибших во Второй мировой войне, а 5 мая отмечают День освобождения Нидерландов от нацистов. Накануне на военном кладбище Йонкербос неизвестные совершили акт вандализма. На могилах и памятниках злоумышленники нанесли украинские флаги, свастику и слово "Azov".

В МИД уверены, что это провокация, которая должна была дискредитировать Украину. В ведомстве осудили акт вандализма.

"Мы решительно осуждаем акт вандализма, совершенный на военном кладбище Йонкербос в Неймегене, Нидерланды. Считаем этот акт жестоким оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в том числе против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Политики обсудили вопросы наказания военных преступников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды Украина вандали МИД Украины
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем