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У Нідерландах осквернили військове кладовище. МЗС засудило акт вандалізму

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Неймеген, П'ятниця 06 травня 2022 12:47
У Нідерландах осквернили військове кладовище. МЗС засудило акт вандалізму Фото: у Нідерландах розмалювали військове кладовище (twitter.com/MFA_Ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

У нідерландському місті Неймеген невідомі осквернили військове кладовище, розмалювавши його українськими прапорами та нацистськими символами. Міністерство закордонних справ України засудило акт вандалізму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС в Twitter.

Зазначається, що 4 травня у Нідерландах вшановують пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні, а 5 травня відзначають День звільнення Нідерландів від нацистів. Напередодні на військовому кладовищі Йонкербос невідомі здійснили акт вандалізму. На могилах і пам'ятниках зловмисники нанесли українські прапори, свастику та слово "Azov".

У МЗС впевнені, що це провокація, яка повинна була дискредитувати Україну. У відомстві засудили акт вандалізму.

"Ми рішуче засуджуємо акт вандалізму, скоєний на військовому кладовищі Йонкербос у Неймегені, Нідерланди. Вважаємо цей акт жорстокою образою пам’яті жертв Другої світової війни та провокацією, у тому числі проти України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський провів з розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Політики обговорили питання покарання військових злочинців.

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