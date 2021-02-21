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В Нидерландах обломки самолета упали на жилые районы, есть пострадавшие

Автор: Артур Родивилов

На грузовом самолете Boeing 747-400F, летевшем из Нидерландов в США, в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар. Отвалившиеся от лайнера части упали на землю.

Об этом сообщает DW.

В результате пострадали два человека: пожилая женщина была госпитализирована с травмой головы, а ребенок получил ожоги при попытке поднять горячий обломок.

Самолету удалось благополучно приземлиться в бельгийском Льеже. Следственные органы не нашли связи между инцидентами в США и Нидерландах.

Напомним, в этот же день США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.

В начале января 2021 года самолет авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Малое и Локи. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Ранее стало известно, что Канада планирует возобновить полеты самолетов Boeing 737 MAX. Ранее полеты были прекращены через две катастрофы с участием таких лайнеров.

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