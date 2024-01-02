У Нідерландах в новорічну ніч сталися масові заворушення, арештували понад 200 осіб

Поліція Нідерландів заарештувала понад 200 осіб в новорічну ніч під час заворушень по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що під час заворушень в
Спецназівців також використовували по
Комісар із внутрішніх справ Європейського Союзу Ільва Йоханссон заявляла про значний ризик терористичних атак у європейських країнах у період різдвяних свят.
Вона пов'язала ці загрози з впливом ситуації на Близькому Сході, зокрема з триваючими бойовими діями між Ізраїлем та організацією ХАМАС.
Німецькі ЗМІ повідомляли, що ісламістський терористичний осередок планував кілька нападів у Кельні, Відні та Мадриді. Метою могли стати різдвяні церковні служби.
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