У Нідерландах в новорічну ніч сталися масові заворушення, арештували понад 200 осіб

Зазначається, що під час заворушень в

Спецназівців також використовували по

Теракти в Європі на Різдво

Комісар із внутрішніх справ Європейського Союзу Ільва Йоханссон заявляла про значний ризик терористичних атак у європейських країнах у період різдвяних свят.

Вона пов'язала ці загрози з впливом ситуації на Близькому Сході, зокрема з триваючими бойовими діями між Ізраїлем та організацією ХАМАС.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що ісламістський терористичний осередок планував кілька нападів у Кельні, Відні та Мадриді. Метою могли стати різдвяні церковні служби.