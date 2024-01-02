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В Нидерландах в новогоднюю ночь произошли массовые беспорядки, арестовали более 200 человек

Фото: полиция Нидерландов в новогоднюю ночь арестовала более 200 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Полиция Нидерландов арестовала более 200 человек в новогоднюю ночь во время беспорядков по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в ходе беспорядков в

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Теракты в Европе на Рождество

Комиссар по внутренним делам Европейского Союза Льва Йоханссон заявляла о значительном риске террористических атак в европейских странах в период рождественских праздников.

Она связала эти угрозы с влиянием ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с продолжающимися боевыми действиями между Израилем и организацией ХАМАС.

Немецкие СМИ сообщали, что исламистская террористическая ячейка планировала несколько нападений в Кельне, Вене и Мадриде. Целью могли стать рождественские церковные службы.

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