В Нидерландах в новогоднюю ночь произошли массовые беспорядки, арестовали более 200 человек

Полиция Нидерландов арестовала более 200 человек в новогоднюю ночь во время беспорядков по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в ходе беспорядков в
Спецназовцев также использовали по
Комиссар по внутренним делам Европейского Союза Льва Йоханссон заявляла о значительном риске террористических атак в европейских странах в период рождественских праздников.
Она связала эти угрозы с влиянием ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с продолжающимися боевыми действиями между Израилем и организацией ХАМАС.
Немецкие СМИ сообщали, что исламистская террористическая ячейка планировала несколько нападений в Кельне, Вене и Мадриде. Целью могли стать рождественские церковные службы.
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